Private Gründe: Freier verlässt Wolfsburg vorerst wieder

Offensivspielerin Sharn Freier verlässt den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg bereits wieder und kehrt auf Leihbasis in ihre Heimat Australien zurück. Der Wechsel zu Brisbane Roar, wo die zehnmalige australische Nationalspielerin bereits von 2022 bis 2025 gespielt hatte, erfolge aus "privaten Gründen", teilten die Niedersachsen am Mittwoch mit. Erst im Sommer hatte sich die 24-Jährige dem VfL angeschlossen.

"Wir sind nach wie vor absolut von Sharns sportlichen Qualitäten überzeugt und bedauern ihre Rückkehr nach Australien daher sehr. Gleichzeitig war es uns wichtig, vor dem Hintergrund ihrer privaten Situation eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung zu finden", sagte Ralf Kellermann, Direktor Fußball bei den VfL-Frauen: "Im Frühjahr 2026 werden wir die Lage gemeinsam neu bewerten."