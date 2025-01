Pro League: Gerrard verlässt Al-Ettifaq

Liverpool-Legende Steven Gerrard und der saudische Pro-League-Verein Al-Ettifaq gehen getrennte Wege. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, hätten sich beide Partien "in gegenseitigem Einvernehmen getrennt." Erst im Vorjahr hatte der ehemalige englische Nationalspieler seinen Vertrag als Trainer beim zweimaligen Meister bis 2027 verlängert.

"Vom ersten Tag an wurde ich herzlich willkommen geheißen, und ich habe die Chance genossen, in einem neuen Land mit einer anderen Kultur zu arbeiten", sagte der 44-Jährige: "Insgesamt habe ich viel gelernt, und es war eine positive Erfahrung für mich persönlich und auch für meine Familie." Der Fußball sei aber "unberechenbar, und manchmal laufen die Dinge nicht so, wie wir es uns wünschen".

Gerrard hatte den aktuellen Tabellenzwölften im Juli 2023 übernommen und führte den Verein in seiner ersten Saison auf den sechsten Tabellenrang. Vor seinem Wechsel nach Saudi-Arabien war der langjährige Kapitän des FC Liverpool bereits als Trainer bei den Glasgow Rangers und Aston Villa aktiv gewesen.