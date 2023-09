Probierz ist neuer Fußball-Nationaltrainer Polens

Anzeige

Die polnische Fußball-Nationalmannschaft hat in Michal Probierz einen neuen Cheftrainer gefunden. Der 50-Jährige ist Nachfolger von Fernando Santos, der vor Kurzem entlassen wurde.

"Das ist die bestmögliche Wahl. Ich wünsche dem neuen Trainer viel Glück!", kommentierte Verbandspräsident Cezary Kulesza die Auswahl des Coaches. Probierz trainierte zuvor die polnische U21-Mannschaft und soll nun die Weiß-Roten zur EURO 2024 in Deutschland führen. In der Qualifikation liegt das Team in der Gruppe E aktuell nur auf dem vierten Platz hinter Albanien, Tschechien und Moldau.

Bekannt ist Probierz in Deutschland durch seine Stationen als Spieler bei Bayer 05 (später KFC) Uerdingen und Wattenscheid 09. Dort absolvierte er 26 Spiele in der 2. Bundesliga und drei Partien im deutschen Oberhaus.