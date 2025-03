PSG vor Meisterschaft: "Sind die beste Mannschaft"

Der Vorsprung ist riesig, der Champagner schon kalt gestellt: Topklub Paris Saint-Germain könnte sich schon am Samstag erneut zum französischen Fußball-Meister krönen - braucht dafür aber noch Schützenhilfe. Nur bei einem eigenen Erfolg bei der AS Saint-Étienne (19 Uhr), einer Niederlage von Olympique Marseille bei Stade Reims (17 Uhr) und einem Unentschieden zwischen der AS Monaco und OGC Nizza (21.05 Uhr/alles DAZN) wäre der 13. Meistertitel der Vereinsgeschichte perfekt.

"Wir sind nicht Meister, solange es nicht mathematisch sicher ist", sagte PSG-Trainer Luis Enrique am Freitag: "Aber wir können uns als Meister fühlen, denn wir sind die beste Mannschaft der Ligue 1." Das verdeutlichen die Zahlen: Mit 68 Punkten aus 26 Spielen beträgt der Vorsprung des Serienmeisters auf Verfolger Marseille satte 19 Zähler. Zudem ist Enriques Team noch ungeschlagen - einen Meister ohne Niederlage gab es in Frankreich noch nie.

Und deswegen will der Spitzenreiter trotz der komfortablen Ausgangsposition nicht locker lassen. "Es sind noch acht Spiele in der Liga, wir wollen konkurrenzfähig sein, weil uns das am besten auf die anderen Wettbewerbe vorbereiten wird", sagte Enrique.

Schließlich kann PSG in dieser Saison noch das Triple gewinnen. Sowohl im Viertelfinale der Champions League gegen den englischen Erstligisten Aston Villa als auch im Halbfinale des französischen Pokals gegen den Zweitligisten USL Dünkirchen gilt der Hauptstadtklub als Favorit.