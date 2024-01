Pyrotechnik: 115.200 Euro Geldstrafe für Frankfurt

Anzeige

Der Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss wegen unsportlichen Verhaltens seiner Fans in fünf Fällen eine Geldstrafe in Höhe von 115.200 Euro zahlen. Das teilte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwoch mit. Auch die Ligarivalen TSG Hoffenheim und 1. FC Köln sowie der Zweitligist Hertha BSC wurden zur Kasse gebeten.

Die Strafen resultieren aus der Nutzung von Pyrotechnik durch Eintracht-Fans während fünf Bundesliga-Spielen. Bis zu 38.100 Euro der Gesamtstrafe kann der Verein für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

Ebenfalls aufgrund von Pyrotechnik aus den Fanlagern wurden die TSG Hoffenheim (20.000 Euro), der 1. FC Köln (7000) und Hertha BSC (19.800) belangt.