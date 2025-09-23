"Bleibe cool": Wirtz nimmt Liverpool-Start gelassen

Florian Wirtz lässt sich trotz seines verhaltenen Starts beim englischen Meister FC Liverpool nicht aus der Ruhe bringen. "Ja, natürlich hätte ich mir auch schon gewünscht, dass ich schon ein Tor gemacht hätte oder schon ein bisschen Scorer-Punkte gesammelt hätte. Aber, egal was irgendwer sagt, ich bleibe cool", sagte der 22-Jährige im Sky-Gespräch.

Er wolle nicht ständig hören "gib dem Zeit, gib dem Zeit. Sondern ich versuche einfach jedes Mal aufs Neue es besser zu machen als vorher", erklärte Wirtz.

Der Nationalspieler war im Sommer für bis zu 150 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt. Die ersten Spiele liefen noch nicht optimal. "Manchmal gibt es einfach so Phasen, in denen dann vielleicht nicht alles für dich läuft, das hatte ich tatsächlich noch nicht so oft in meiner Karriere. Wenn ich es überstanden habe – das ist jetzt vielleicht hart gesagt, weil ich nicht schlecht spiele, sondern halt einfach die Scorer-Punkte noch nicht da sind – wird das schon irgendwann kommen und dann ist auch alles gut", sagte Wirtz.