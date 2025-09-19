"Dieser Populismus": Mintzlaff stört sich an Nagelsmann-Kritik

Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff hat sich nach den jüngsten Leistungen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am öffentlichen Umgang mit Bundestrainer Julian Nagelsmann gestört. Der gesamte Auftritt in der WM-Qualifikation gegen die Slowakei (0:2) sei "richtig enttäuschend" gewesen, "was mich aber mehr schockiert, ist, wie wir in diesem Land damit umgehen. Da wird direkt wieder diskutiert, ob wir nach einem weiteren schlechten Spiel einen neuen Bundestrainer brauchen", sagte Mintzlaff im Interview mit dem Bonner General-Anzeiger.

Es könne nicht sein, dass man vor wenigen Monaten Julian Nagelsmann hochleben lasse als denjenigen, der das Wir-Gefühl zurückgebracht habe, "und jetzt wird alles infrage gestellt. Das ist das Problem, dass wir in diesem Land haben. Dieser Populismus, diese Unbeständigkeit, das schockiert mich vielmehr. Julian Nagelsmann, das weiß ich aus unserer gemeinsamen Zeit in Leipzig, ist ein hervorragender Trainer."

In anderen Ländern sei das anders. "Ich habe schon den Eindruck, dass dort das Commitment zu den Trainern oder Spielern anders ist. Bei uns wird sehr schnell geurteilt und bewertet. Die Sozialen Medien sind da auch nicht hilfreich, wo jeder seine Meinung ungefiltert kundtun kann", sagte Mintzlaff.