"Einfach wunderbar": Reus feiert seine erste Meisterschaft

Der Champagner spritzte, die Spieler von Los Angeles Galaxy hüpften euphorisch durch ihre Kabine - und mittendrin: Marco Reus, der den ersten Meistertitel seiner Karriere ausgelassen feierte. "Einfach wunderbar, es ist ein unglaubliches Gefühl", sagte der ehemalige Fußball-Nationalspieler nach dem Titelgewinn in der Major League Soccer (MLS) dem kicker: "Für mich ist es riesig, die Trophäe zu gewinnen!"

Zuvor hatte LA im MLS-Finale die New York Red Bulls mit dem deutschen Trainer Sandro Schwarz 2:1 bezwungen. Der 35-jährige Reus wurde in der 75. Minute eingewechselt, hatte zuvor aber wegen Adduktorenprobleme um einen Einsatz bangen müssen. "Eigentlich war es unmöglich für mich, unter der Woche zu trainieren oder zu spielen. Ich habe gestern nur eine halbe Stunde trainiert", gab der Ex-Nationalspieler zu: "Wenn es ein normales Spiel gewesen wäre, hätte ich nicht gespielt - keineswegs".

Er habe in seiner Karriere immer darauf hingearbeitet, "so viele Finals wie möglich zu erreichen und sie dann auch zu gewinnen", erklärte Reus. "Das hat bei mir in Deutschland leider nicht so oft geklappt." So wurde er mit dem BVB siebenmal nur Vizemeister, vergab 2023 mit den Dortmundern die große Chance auf den Bundesliga-Titel am letzten Spieltag. Zudem verpasste er verletzt Weltmeisterschaften (2014 und 2022) sowie Europameisterschaften (2016 und 2021).

Doch vor 27.000 Zuschauern im eigenen Stadion Dignity Health Sports Park beendete Reus seine Durststrecke. Der Titelgewinn nach wenigen Monaten in LA sei "unglaublich", sagte der langjährige Nationalspieler. Erst im Sommer hatte er beim US-amerikanischem Rekordmeister einen Vertrag bis Ende 2026 unterschrieben.