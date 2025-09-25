"Eins mit Sternchen": Hoeneß lobt Leader Demirovic

Sebastian Hoeneß geriet vor dem Auftakt in der Europa League ins Schwärmen - und verteilte Bestnoten. Eine "Eins mit Sternchen" stellte der Trainer des VfB Stuttgart seinem neuen Führungsspieler Ermedin Demirovic für dessen jüngste Leistung beim 2:0 über den FC St. Pauli aus. Mit "bedingungslosem Einsatz" und einer "Top-Körpersprache" sei der Torjäger vorangegangen. Damit, kündigte Hoeneß an, könne er auch am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) gegen Celta Vigo "gerne weitermachen".

Mit einem Treffer und einer mustergültigen Vorlage hatte Demirovic zuletzt überzeugt - und mit der Kapitänsbinde am Arm als echter Anführer geglänzt. Hoeneß lobte die "Impulse", wie Demirovic "mit breiter Brust gecoacht und aufgemuntert" habe. Der eigentliche Spielführer Atakan Karazor saß auf der Bank.

Nach dem Abgang von Nick Woltemade und in Abwesenheit des verletzten Deniz Undav ist der VfB mehr denn je auf Demirovic angewiesen. "Ich habe hart in der Sommerpause gearbeitet. In der Vorbereitung wollte ich dem Verein und der Mannschaft zeigen, dass ich da bin und helfen kann. Ich fühle mich sehr gut", sagte der 27-Jährige selbst: "Jedes Tor, jedes gute Spiel gibt einem Stürmer Selbstvertrauen. Ich glaube, ich befinde mich aktuell in einem guten Flow."

Ob Demirovic, der im hitzigen Testspiel gegen Vigo im Sommer in mehrere Rudelbildung verwickelt war, am Donnerstag erneut als Spielführer aufläuft, hängt von Hoeneß' Aufstellung ab. In der Mittelfeldzentrale hatte zuletzt Neuzugang Andrés Chema den Vorzug vor Stammkapitän Karazor erhalten. Das Leistungsprinzip müsse gelten, erklärte Hoeneß nun und wollte keine Details zur Aufstellung preisgeben. Der Name Demirovic dürfte allerdings ziemlich sicher darin auftauchen.