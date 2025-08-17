"Endlich geklappt": Moukoko trifft nach neun Monaten wieder

Nach seinem ersten Treffer seit über neun Monaten ist dem einstigen deutschen Sturmjuwel Youssoufa Moukoko eine Last von den Schultern gefallen. "Zuletzt hatte ich viele Torchancen, und jetzt hat es endlich geklappt", sagte der 20-Jährige, der gegen den FC Nordsjaelland (3:1) sein Premierentor für den dänischen Topklub FC Kopenhagen erzielt hatte: "Es war natürlich toll, meinen ersten Treffer für den Verein zu schießen."

Seit dem 15. November des Vorjahres hatte Moukoko auf ein Erfolgserlebnis gewartet: Im Trikot der deutschen U21 war der frühere Dortmunder mit einem Tor am 3:0-Erfolg gegen Dänemark beteiligt. Auf Klubebene hatte der Angreifer zuvor zuletzt im September für den französischen Erstligisten OGC Nizza, an den er in der Vorsaison ausgeliehen war, getroffen.

Nach dem ersten Treffer in Kopenhagen will Moukoko, der einst als eines der größten Talente galt und bei der WM 2022 in Katar im deutschen Kader stand, wieder Fahrt aufnehmen - das Kopfballtor zum zwischenzeitlichen 1:1 soll nur der Anfang gewesen sein. "Das möchte ich gerne fortsetzen, also war es hoffentlich nur eines von vielen, vielen Toren für den FC Kopenhagen", sagte er.

Borussia Dortmund hatte Moukoko im Sommer aufgrund der stockenden Entwicklung für rund fünf Millionen Euro nach Dänemark verkauft. In den bisherigen fünf Ligaspielen kam er dort fünmal von Beginn an zum Einsatz.