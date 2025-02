"Enorme Qualität": New York setzt auf Bundesliga-Erfahrung

Der deutsche Trainer Sandro Schwarz setzt für seine großen Ziele mit den New York Red Bulls auf Bundesliga-Erfahrung. Mit Eric Maxim Choupo-Moting und Alexander Hack holte der 46-Jährige im Winter zwei Profis in die Major League Soccer (MLS), die gemeinsam mehr als 400 Einsätze in Deutschlands höchster Spielklasse absolviert haben. "Beide haben enorme Qualität, die uns weiterhelfen wird", sagte Schwarz im kicker-Interview.

Vize-Meister New York, der sich in der vergangenen Saison nur LA Galaxy mit Ex-Nationalspieler Marco Reus im Meisterschafts-Rennen geschlagen geben musste, hat dieses Jahr wieder große Ambitionen. Das Team wolle "ganz klar in die Play-offs kommen und dort eine möglichst gute Ausgangsposition haben", betonte Schwarz.

Dabei sollen die Zugänge Choupo-Moting und Hack unterstützen. Beide Spieler waren zuvor vereinslos, weisen aber langjährige Bundesliga-Erfahrung auf. Choupo-Moting stand zuletzt bei Bayern München unter Vertrag, Hack spielte acht Jahre für den FSV Mainz 05. "Ich erhoffe mir, dass Choupo und Hacki ihre Erfahrung in der Kabine und auf dem Platz an die Jungs weitergeben, Verantwortung übernehmen und mit Leistung vorangehen", sagte Schwarz.

Die Saison der amerikanischen Profiliga beginnt am kommenden Samstag. Die New York Red Bulls starten einen Tag später gegen Cincinnati FC, den Vorjahres-Dritten der Eastern Conference, in die Saison.