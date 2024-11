"Er wird spielen": Barcas Yamal vor Comeback

Gute Nachricht für Hansi Flick und den FC Barcelona: Der spanische Fußball-Europameister Lamine Yamal steht nach seiner Verletzungspause vor der Rückkehr in den Spielbetrieb. Das Wundertalent sei "zurück und bereit zu spielen", sagte der ehemalige Bundestrainer vor der Begegnung der Katalanen am Samstag (14.00 Uhr/DAZN) gegen Las Palmas: "Wir haben noch nicht entschieden, ob er in der Startelf steht, aber er wird spielen."