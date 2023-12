"Erdbebenartige Bewegungen": Matildas für WM-Auftritt geehrt

Anzeige

Die australische Frauenfußball-Nationalmannschaft ist nach ihrer Halbfinalteilnahme bei der Heim-WM im vergangenen Sommer mit der höchsten Auszeichnung im Sport des Fünften Kontinents geehrt worden. Für "erdbebenartige Bewegungen" erhielt das Team um Starspielerin Sam Kerr den jährlich vergebenen "Don Award".

"Die Matildas", lautete in der Laudatio der veranstaltenden Ruhmeshalle des australischen Sports die Begründung für die Auszeichnung, "haben erdbebenartige Bewegungen erreicht. Sie haben den Frauenfußball transformiert, das Land geeint, der nächsten Generation von vielversprechenden Talenten Inspiration verliehen, den Frauensport weiter gestärkt und ihm ein längst verdientes nationales Profil verliehen." Das Gesamtergebnis bei der WM im eigenen Land sei "bahnbrechend" gewesen, hieß es weiter.

Australien hatte beim gemeinsam mit Neuseeland ausgerichteten Turnier durch den ersten Einzug einer Fußball-Mannschaft von "Down under" in ein WM-Semifinale für Furore gesorgt. Für das Team des schwedischen Trainers Tony Gustavsson war erst beim 0:2 gegen Europameister England Endstation. Auch zum Turnierabschluss im Spiel um Platz drei mussten sich die Co-Gastgeberinnen gegen das Team aus Gustavssons Heimatland mit 0:2 geschlagen geben.

Die diesjährige Auszeichnung ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Die Jury bewertete den Erfolg der Matildas höher als die Leistungen der Cricket-Nationalmannschaft, die Mitte November in Indien den WM-Titel und davor auch die prestigeträchtigen "The Ashes"-Serie gegen England gewonnen hatte.

Als Nachfolger der Tennis-Königin Ashleigh Barty erhielten Kerr und Co. als erst dritte Mannschaft und zweite Gewinner aus dem Fußball den seit 1998 bestehenden Renommierpreis. Ihre männlichen Kollegen waren 2006 als erstes Team mit dem "Don-Award" geehrt worden, nachdem die Socceroos bei der WM-Endrunde des gleichen Jahres in Deutschland zum ersten Mal eine Vorrunde und das Achtelfinale erreicht hatten.