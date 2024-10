"Etwas genießen": Hoffenheim will Liga-Schwung mitnehmen

Die TSG Hoffenheim will nach der Trendwende im Ligaalltag den Schwung auf die europäische Bühne mitnehmen. "Dank des Erfolgs in der Bundesliga können wir das Spiel in Porto auch etwas genießen", sagte Torhüter Oliver Baumann: "Im besten Fall nehmen wir was mit, damit wir in der Tabelle weiter gut dastehen." Nach fünf Ligaspielen ohne Sieg nacheinander hatte die TSG am vergangenen Samstag das Kellerduell gegen den VfL Bochum gewonnen (3:1).