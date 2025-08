"Etwas gespürt": Havertz verpasst Test gegen Villarreal

Nationalspieler Kai Havertz hat aufgrund von Beschwerden ein Testspiel seines FC Arsenal auslassen müssen. Beim 2:3 (1:2) im Emirates Stadium gegen den spanischen Erstligisten FC Villarreal stand der 26-Jährige nicht im Kader. Eine Erklärung lieferten die Gunners zunächst nicht, auch Teammanager Mikel Arteta wollte nach Abpfiff keine Details zu einer möglichen Verletzung verraten.

"Gestern im Training hat er etwas gespürt und heute Morgen ging es ihm nicht ganz gut", wurde Arteta von englischen Medien zitiert. "Deshalb haben wir beschlossen, ihn zu schonen. Ich denke, es wird nur ein paar Tage dauern, hoffentlich bis zum Wochenende, wenn alles nach Plan läuft, dann wird er wieder fit sein."

Zuvor hatte Havertz in allen drei Testspielen der Saisonvorbereitung in der Startelf gestanden. Am Mittwoch feierte an seiner Stelle Neuzugang Victor Gyökeres sein Startelf-Debüt, blieb aber ohne Torbeteiligung.