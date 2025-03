"Fantastisch": Flick und Barca nach Aufholjagd wieder Erster

Die beeindruckende Aufholjagd des FC Barcelona im Topspiel bei Atlético Madrid hat den ehemaligen Fußball-Bundestrainer Hansi Flick begeistert. "Die Mentalität war unglaublich. Die Art und Weise, wie wir gewonnen haben, war fantastisch", sagte der 60-Jährige, nachdem sein Team einen 0:2-Rückstand noch in ein 4:2 (0:1) umgewandelt hatte. Jungstar Lamine Yamal (90.+2) und Ferran Torres (90.+8) sorgten erst in der Nachspielzeit für den Sieg.

"Für die Fans und alle anderen war es ein großartiges Spiel, für die Trainer eher nicht. Aber das ist egal, wir haben drei wichtige Punkte gewonnen", sagte Flick: "Ich bin darüber sehr glücklich." Durch den Erfolg zogen die Katalanen wieder am Erzrivalen Real Madrid (beide 60 Punkte) vorbei, Atlético (56) ist weiter Dritter. Barca hat ein Spiel weniger als die Konkurrenten absolviert.

Julian Alvarez (45.) und Alexander Sörloth (70.) trafen für Atlético, das unter der Woche unglücklich im Champions-League-Achtelfinale am Stadtrivalen Real gescheitert war. Barcelona, Viertelfinalgegner von Borussia Dortmund in der Königsklasse, glich durch Robert Lewandowski (72.) und Torres (78.) aus, dann schlugen Yamal und erneut Torres zu. Anfang April muss Barca im Halbfinal-Rückspiel des spanischen Pokals wieder bei Atlético ran - das Hinspiel endete 4:4.

Titelverteidiger Real hatte sich am Samstag dank Superstar Kylian Mbappé vorerst an die Spitze geschoben. Der französische Weltmeisters von 2018 erzielte beim 2:1 (2:1) beim FC Villarreal beide Treffer. Nach einem frühen Rückstand durch Juan Foyth (8.) drehte Mbappé (17., 23.) schnell das Spiel. Trainer Carlo Ancelotti schonte zu Beginn einige seiner strapazierten Stars, so saß auch DFB-Abwehrchef Antonio Rüdiger bis zur 62. Minute auf der Bank.