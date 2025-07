"Flügel gewachsen": Kleinherne sieht Widerstände als Motivation

Sophia Kleinherne hat vor dem EM-Halbfinale gegen Spanien die deutschen Titelambitionen bekräftigt, dabei soll die Widerstandsfähigkeit der DFB-Frauen der Schlüssel zum Erfolg werden. Besonders das dramatische Viertelfinale gegen Frankreich habe gezeigt, "zu was wir imstande sind, dass wir wirklich von dem ganz, ganz Großen träumen dürfen, weil wir einfach die Qualität haben", sagte die Nationalspielerin vor dem Duell mit dem Weltmeister am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und DAZN) in Zürich.

Beim 6:5 im Elfmeterschießen gegen die Französinnen hatte Deutschland fast die gesamte Zeit in Unterzahl gespielt und einen Rückstand aufgeholt. "Wir haben auf dem Platz diesen Traum so intensiv wie niemand anderes gespürt. Das hat uns so stark gemacht. Weder Erschöpfung noch Schmerzen konnten uns Grenzen setzen, wir haben jegliche Grenze bis ans Limit verschoben", sagte die Defensivspielerin und ergänzte: "Uns sind noch ein paar Flügel gewachsen, die uns enorm viel Selbstvertrauen für die neuen Aufgaben geben."

Die personellen Widerstände, wie das frühe Turnier-Aus für Kapitänin Giulia Gwinn oder die weiteren Rückschläge im Verlauf der bisherigen Partien, hätten dem Team jeweils "noch einen Grund gegeben, noch mehr zu investieren, noch mehr zu kämpfen, nicht nur für uns, sondern eben auch für die Spielerinnen, die einfach nicht mehr aktiv Teil davon sein können".