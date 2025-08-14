"Holen auf": Wolf sieht positiven Trend bei Talente-Entwicklung

DFB-Nachwuchschef Hannes Wolf erkennt bei der Talente-Entwicklung im deutschen Fußball eine positive Tendenz. "Die Einsatzminuten unserer jungen Spieler steigern sich gerade vor allem in der zweiten Liga", sagte der 44-Jährige der Frankfurter Rundschau: "Unsere U21-Spieler hatten noch in der Saison 2020/21 mit Abstand am wenigsten Einsatzminuten in den ersten und zweiten Ligen im Vergleich zu Jungprofis aus England, Frankreich und Spanien. Da waren wir total hinten dran, holen jetzt aber auf."

In Deutschland sei über Jahre "schlechter ausgebildet" worden, führte Wolf aus: "Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Wir waren in der Spielerentwicklung von den Topnationen die schlechteste. Im Trend dreht sich das aber gerade." Man habe die Probleme erkannt und deshalb "gravierend" eingegriffen. Für die unzureichenden Einsatzzeiten deutscher Talente wolle er auch keineswegs das fehlende Vertrauen der Trainer der Erst- und Zweitligisten verantwortlich machen.

"Es geht darum: Wir müssen besser ausbilden, damit die Spieler auf den Platz kommen", betonte der Sportdirektor für Nachwuchs, Training und Entwicklung beim Deutschen Fußball-Bund (DFB): "Es geht darum, was der Einzelne kann. Und es geht um Mentalität. Da hat Matthias Sammer schon Recht mit seiner Kritik. Wir müssen auf allen Ebenen besser werden. Wir sind noch immer nicht gut genug."

Deutschland sei "keine Bolzplatznation mehr". Um weiterhin ein Sportland zu sein, brauche es "im Kinderbereich viel mehr täglichen Zugang zum Sport".