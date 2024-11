"Hummels gedemütigt": Gefeuerter Roma-Coach Juric in der Kritik

Weil er Mats Hummels auf der Bank schmoren ließ, wird Trainer Ivan Juric nach seinem Aus bei der AS Rom in Italien scharf kritisiert. "Wie kann man einen Weltmeister ausschließen, während die Abwehr überall bröckelt?", fragte der Corriere dello Sport am Montag. "Juric hat viele Fehler begangen, unter anderem hat er Hummels gedemütigt, indem er ihn systematisch vom Kader ausgeschlossen hat", schrieb die Gazetta dello Sport.