"Imperator" Adriano gibt Ausstand mit zwei Toren

Bei Inter Mailand bis heute als "L'Imperatore" verehrt, daheim schon lange Idol von Traditionsklub CR Flamengo, gab Brasiliens einstiger Fußballstar Adriano am Sonntag offiziell seinen Abschied als Profi. Acht Jahre nach seinem letzten Pflichtspiel erzielte der heute 42-Jährige beim 4:3 einer Legenden-Auswahl seines Herzensklubs aus Rio de Janeiro gegen ein Team mit Freunden aus seiner Italien-Zeit jeweils ein Tor für beide Seiten.

Vor gut 30.000 Zuschauern im Maracana-Stadion waren auch 1994er-Weltmeister Romario (58) und der Ex-Leverkusener Athirson (47) unter den Torschützen. Mit Inter Mailand holte Adriano zwischen 2001 und 2009 sieben Titel (vier Meisterschaften, zwei Pokalsiege, einen Supercup-Triumph). Bei seinem Jugendklub Flamengo machte er sich mit der Meisterschaft 2009 unsterblich.

In der Selecao wurde Adriano stets als Nachfolger von "Fenomeno" Ronaldo gehandelt, zeigte sein Potenzial als Weltklassestürmer dann auch beim Copa America-Triumph 2004 und dem Confed-Cup-Titel 2005 in Deutschland. Doch nach dem Tod seines Vaters im August 2004 glitt er emotional immer wieder in Krisen ab, sorgte mit Partys und Übergewicht oft für Negativ-Schlagzeilen und kam so am Ende nur auf 50 Länderspiele mit immerhin 29 Toren.