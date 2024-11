"In acht Jahren nicht erlebt": Guardiola und City in der Krise

Beim englischen Fußball-Meister Manchester City ist die Stimmung nach der fünften Pflichtspielniederlage in Serie endgültig im Keller. "In acht Jahren haben wir noch nie so eine Situation erlebt", sagte Teammanager Pep Guardiola nach der jüngsten 0:4-Klatsche gegen Tottenham Hotspur: "Jetzt müssen wir sie leben und die nächsten Spiele gewinnen, vor allem das nächste."

Am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) müssen die Citizens in der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam ran. Was vielleicht in den vergangenen Jahren ein leichtes Spiel für das sonst so dominante City gewesen wäre, wird nun zu einer echten Prüfung für Guardiolas Team.

"Im Moment sind wir defensiv sehr anfällig", monierte der Spanier, dessen Mannschaft nach der deutlichen Niederlage gegen die Spurs weiter fünf Punkte hinter dem FC Liverpool liegt. Die Reds können den Vorsprung aber bereits mit einem Sieg beim Aufsteiger und Schlusslicht FC Southampton (15.00 Uhr/Sky) auf acht Zähler ausbauen.

Trotz der schwierigen Lage bleibt Guardiola optimistisch. "Jetzt sehen wir die Dinge auf eine Weise", sagte der 53-Jährige nach der ersten Heimniederlage mit den Skyblues seit November 2022: "Vielleicht sehen wir sie in ein paar Wochen anders."