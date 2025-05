"In großartiger Verfassung": Havertz vor Rückkehr

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz steht rechtzeitig vor dem Final Four der Nations League mit der DFB-Auswahl vor seinem Comeback. "Er ist in großartiger Verfassung", sagte Teammanager Mikel Arteta vom FC Arsenal über seinen Schützling.

Ob er ihn am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) im Premier-League-Spiel gegen Newcastle United aber auch wirklich einsetzen wird, werde er erst am Samstag entscheiden, ergänzte der Spanier: "Das hängt von der medizinischen Abteilung ab und davon, wie Kai sich fühlt."

Havertz hatte sich im Februar eine Oberschenkelverletzung zugezogen und deswegen 20 Pflichtspiele verpasst. Zuletzt hatte er im kicker betont, dass er auf eine "zeitnahe" Rückkehr hoffe. "Ein genaues Datum zu sagen, wäre unprofessionell", meinte der 25-Jährige: "Bisher läuft meine Genesung aber nach Plan."

Das gefällt auch Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer hofft mit Blick auf das Turnier in der Nationenliga mit dem Halbfinale am 4. Juni in München gegen Portugal und dem Endspiel 8. Juni an gleicher Stelle auf den Angreifer.