"It's done": Müller unterschreibt in Vancouver

Thomas Müller setzt seine Karriere wie erwartet in der nordamerikanischen MLS bei den Vancouver Whitecaps fort. "It's done, let's go", schrieb der 35-Jährige am Mittwochabend in den Sozialen Netzwerken. Wie der Klub aus Vancouver wenige Augenblicke später bekannt gab, unterschrieb Bayern-Ikone Müller einen Vertrag für den Rest der Saison 2025 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

"Ich freue mich darauf, nach Vancouver zu kommen und diesem Team zum Meistertitel zu verhelfen", wird Müller in der Vereinsmitteilung zitiert: "Ich habe viel Gutes über die Stadt gehört, aber in erster Linie komme ich, um zu gewinnen." In seinem Verkündungsvideo sagte Müller: "Whitecaps, let's make history."

Müller werde Teil des Kaders, "sobald er sein International Transfer Certificate (ITC), sein Visum und seine Arbeitserlaubnis erhält", hieß es in der Mitteilung. Er werde nächsten Mittwoch (13. August) in Vancouver eintreffen, die Vorstellungspressekonferenz und sein erstes Training sind für den darauffolgenden Donnerstag geplant.

Da sich ursprünglich Liga-Konkurrent FC Cincinnati das Vorrecht (Discovery Rights) auf eine Müller-Verpflichtung gesichert hatte, werde der Klub mit insgesamt umgerechnet knapp 260.000 Euro entschädigt, plus optionaler weiterer 85.000 Euro.

"Thomas ist ein Weltklassespieler – der ultimative Raumdeuter – bekannt für seine herausragende Chancenkreation, sein unübertroffenes Raumgefühl und seine unermüdliche Beweglichkeit ohne Ball", sagte Axel Schuster, Chef und Sportdirektor der Whitecaps: "Er bringt nicht nur Siegerqualitäten und außergewöhnliche Fußballintelligenz mit, sondern auch eine unermüdliche Arbeitsmoral, die das gesamte Team voranbringen wird. Thomas ist eine geborene Führungspersönlichkeit, deren Leidenschaft für den Fußball ansteckend ist."

Nach 17 Jahren als Profi beim FC Bayern hatte Müller seinen Wechsel "übern großen Teich" bereits vor Tagen in einem Video angekündigt. Weil der Transfer aber aufgrund von Ablöse- und Vertragsdetails hakte, hielt er sich zuletzt im Bayern-Training fit. Am 17. August könnte Müller nun gegen Houston Dynamo erstmals im BC Place von Vancouver auflaufen, sechs der letzten acht Saisonspiele nach seiner Ankunft sind Heimspiele.

Müller hatte die Bayern mit dem Viertelfinal-Aus bei der Klub-WM nach 756 Pflichtspielen mit 250 Toren und 34 Titeln in 17 Jahren verlassen. In der Nationalmannschaft bestritt er 131 Länderspiele und wurde mit dem DFB-Team 2014 in Brasilien Weltmeister.