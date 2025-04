"Müssen uns weiterentwickeln": Wück beklagt "einfache Fehler"

Ganz zufrieden konnte Christian Wück nach dem Pflichtsieg wieder nicht sein. Die erneut fahrigen Phasen der deutschen Fußballerinnen vor allem in der ersten Hälfte missfielen dem Bundestrainer, daran änderte auch das klare 4:0 (2:0) beim Underdog in Schottland nichts.

Er habe sich im Nations-League-Spiel zeitweise lautstark aufgeregt, "weil einfache Fehler passiert sind. Ich weiß ja, was in den Mädels steckt und dass sie es eigentlich können", erklärte der 51-Jährige nach dem Abpfiff in Dundee am ZDF-Mikrofon. "Das sind Sachen, da müssen wir uns weiterentwickeln, da trainieren wir auch jeden Tag für."

Bis zur EM-Form ist drei Monate vor der Titelmission in der Schweiz also weiter einige Luft nach oben, angesichts von einigen Ausfällen gerade in der Abwehr ist auch noch keine eingespielte Stammelf in Sicht. Aber ein Ziel ist erreicht: Der Bundestrainer wollte nach dem 2:2 in den Niederlanden und dem 4:1 gegen Österreich im Februar unbedingt ohne Gegentreffer aus Dundee abreisen.

Das gelang, auch wenn es nach den Treffern von Elisa Senß (1.), Cora Zicai (57.), Lea Schüller (59.) und dem Eigentor von Sophie Howard (21.) noch einmal brenzlig wurde. Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger lenkte einen Schuss der Schottin Lauren Davidson (90.) mit einem starken Reflex an die Querlatte, von dort sprang der Ball vor die Torlinie.

"Das darf eigentlich nicht passieren, dass wir nochmal so ins Straucheln kommen", meinte Wück, wollte aber auch nicht überkritisch sein: "Es freut mich für die Mannschaft, dass sie es geschafft hat, zu null zu spielen. Aber wir müssen ein bisschen konzentrierter sein ganz zum Schluss."

Die nächste Gelegenheit zum Einspielen und Feilen bietet sich am Dienstag (17.45 Uhr/ARD und KIKA), wenn in Wolfsburg gleich das Rückspiel gegen das punktlose Schlusslicht der Gruppe A1 ansteht. Mit sieben Zählern liegt die DFB-Auswahl weiter in Führung vor den punktgleichen Niederländerinnen, die am Freitagabend 3:1 (1:0) gegen Österreich gewannen.