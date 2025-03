"Müsste passen": Wück bei Oberdorf zuversichtlich

Bundestrainer Christian Wück blickt zuversichtlich auf die EM-Chancen der Leistungsträgerin Lena Oberdorf. Nach dem Kreuzbandriss der Fußball-Nationalspielerin sei es "so, dass die zeitliche Komponente passen könnte - und müsste", sagte der 51-Jährige. Die EURO steht für die DFB-Auswahl im Sommer (2. bis 27. Juli) in der Schweiz an.