"Nie unterschätzen": Goeßling schreibt Wolfsburg nicht ab

Die frühere Fußball-Nationalspielerin Lena Goeßling traut ihrem Ex-Verein VfL Wolfsburg trotz der enttäuschenden Saison eine Rückkehr zu alter Stärke zu. Man dürfe die Wölfinnen "nie unterschätzen. Sie haben gemerkt, dass sie sich neu orientieren müssen, und sie versuchen jetzt, frischen Wind in die Mannschaft zu bringen", sagte Goeßling in Köln bei der "SID MixedZone" mit Unterstützung von Volkswagen.

Wolfsburg wird in dieser Saison erstmals seit 2012 ohne Titel bleiben, nach zehn Triumphen nacheinander im DFB-Pokal ist das Team dazu am Donnerstag im Finale (16.00 Uhr/ARD und Sky) nicht dabei. Seit dem überraschenden Rücktritt von Tommy Stroot Anfang April ist die bisherige Assistenztrainerin Sabrina Eckhoff interimsweise in der Verantwortung. Zur neuen Saison kehrt laut Medien Stephan Lerch als Trainer zurück, in seiner ersten Amtszeit feierte er mit Wolfsburg drei deutsche Meisterschaften sowie vier Pokalsiege.

Die Verantwortlichen hätten mit der Trainerwahl "eine wichtige Entscheidung" getroffen, Lerch kenne Wolfsburg "in- und auswendig", sagte Goeßling, die zehn Jahre für den VfL gespielt und in dieser Zeit zahlreiche Erfolge gefeiert hatte: "Es ist eine Chance, sich neu aufzustellen. Sie haben sich immer wieder eine gute Mannschaft zusammengestellt."