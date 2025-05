"Niemals": Playboy und OnlyFans können Gwinn nicht locken

Für Giulia Gwinn kommen Nacktbilder im Playboy oder ein Account bei OnlyFans nicht infrage. "Mal ein Bikinifoto auf meinem Account zu posten, ist okay. Alles andere überschreitet meine persönliche Grenze", schreibt die Kapitänin der deutschen Fußballerinnen in ihrem Buch "Write Your Own Story" in einer Passage über entsprechenden Playboy-Anfragen bei ihr.