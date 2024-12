"Noch nie erlebt": Gündogan dankt City-Fans

Warme Worte zum Jahresende: Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan hat sich kurz vor Silvester mit einer emotionalen Botschaft an die Fans von Manchester City gewendet. "Ich weiß, dass es in letzter Zeit eine sehr schwierige und herausfordernde Zeit war - etwas, das wir noch nie gemeinsam bisher erlebt haben", schrieb der 34-Jährige auf X. Der englische Topklub hatte in den letzten Monaten in einer heftigen Krise gesteckt, Gündogan wolle sich nun "für die Unterstützung in diesem Jahr bedanken".

Mit Ach und Krach hatte das Starensemble von Trainer Pep Guardiola am Sonntag bei Premier-League-Aufsteiger Leicester City gewonnen und 2024 doch mit einem Erfolg beendet. Zuvor hatte es eine Albtraumserie mit neun Niederlagen in 13 Spielen gegeben. "Ich bin zuversichtlich, dass die nächsten Wochen und Monate von 2025 nur besser werden können und werden", erklärte Gündogan weiter. Das Selbstvertrauen, "das wir seit so vielen Jahren haben", müsse zurückkommen.

Gündogan stand in dieser Saison in bislang 24 Pflichtspielen für City auf dem Platz. Dabei gelangen ihm zwei Tore in der Champions League und ein Assist im englischen Oberhaus. Im nächsten Jahr will er sich steigern. "Ich weiß auch, dass ich es besser machen kann, und ich werde 2025 zusammen mit unserem Trainer, meinen Mitspielern und dem ganzen Verein alles geben, um wieder mehr positive Ergebnisse zu erzielen", schrieb er.

Schon am Samstag haben Gündogan und Co. gegen West Ham (16.00 Uhr/Sky) um Nationalstürmer Niclas Füllkrug die Chance, das Ruder weiter herumzureißen. In der Tabelle hat Guardiolas Team 14 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool.