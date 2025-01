"Noch viele Jahre": Begehrter Vinicius schwört Real die Treue

Weltfußballer Vinicius Junior will nichts von der angeblichen Versuchung der Petrodollar wissen und schwört Real Madrid die Treue. Er wolle "noch viele Jahre" beim amtierenden Champions-League-Sieger bleiben, sagte der 24-jährige Brasilianer im Vereins-TV. Zuvor hatten spanische Medien berichtet, Vinicius habe im vergangenen Sommer ein "kolossales Angebot" erhalten, um zu einem saudi-arabischen Klub zu wechseln.

"Hier weiterhin Geschichte zu schreiben, ist für mich und meine Familie sehr wichtig. Ich hoffe, noch viele Jahre in dieser Mannschaft zu bleiben", beteuerte Vinicius, dessen Vertrag in Madrid noch zweieinhalb Jahre läuft, am Freitag: "Ein Teil der Vereinsgeschichte zu sein, ist sehr schwierig, denn es gab so viele Spieler und Legenden, die so viele Tore geschossen und so viele Titel gewonnen haben. Unter ihnen zu sein, ist wichtig und es war ein Traum für mich."

Vinicius war im Sommer 2018 nach Madrid gewechselt, für die Königlichen erzielte er bislang 101 Tore.