"Oberschenkelverletzung:" Grobe Real-Diagnose zu Mbappe

Nach seiner vorzeitigen Auswechslung in der Champions League droht Real Madrids Superstar Kylian Mbappe (25) eine Zwangspause im Jahresendspurt. Wie der spanische Fußball-Rekordmeister am Donnerstag bekannt gab, zog sich Mbappe in der Königsklasse "eine Verletzung am linken Oberschenkel" zu. Detaillierte Angaben zur Blessur sowie Informationen zu einer möglichen Ausfalldauer des französischen Vizeweltmeisters machten die Königlichen nicht.

Trainer Carlo Ancelotti hatte Mbappe am Dienstag im Auswärtsspiel bei Atalanta Bergamo (3:2) bereits in der 36. Minute vom Feld nehmen müssen. Zuvor hatte der Starstürmer den Titelverteidiger in Führung gebracht (10.). "Es sieht nicht schlimm aus, aber er konnte nicht sprinten. Er hatte etwas Schmerzen und wir haben ihn deshalb rausgenommen", hatte Ancelotti im Anschluss gesagt.

Real, in der Champions League unter großem Druck, kletterte durch den Auswärtssieg mit nun neun Punkten vom letzten Zwischenrunden-Rang 24 ins Tabellenmittelfeld. An den abschließenden beiden Spieltagen warten Duelle mit RB Salzburg und Überraschungsteam Stade Brest. Die nächste Aufgabe führt die Madrilenen am Samstag (21.00 Uhr/DAZN) in La Liga auf dem eigenen Stadtgebiet zu Rayo Vallecano.