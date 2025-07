"Ruhe in Frieden": Aston Villa trauert um Osbourne

Der Aston Villa Football Club gedenkt des am Dienstag verstorbenen Ozzy Osbourne. Der englische Erstligist ehrte den Rockstar auf der Startseite seiner Homepage mit einem überdimensionalen Schwarz-Weiß-Foto und den Worten "Ruhe in Frieden". Osbourne war in Aston unweit des Villa Park aufgewachsen und hatte stets eine besondere Verbindung zu dem Verein und seiner Heimatgemeinde.

Anfang des Monats war der "Prince of Darkness" (Fürst der Finsternis) als Headliner des "Back to the Beginning"-Konzerts im Villa Park aufgetreten und stand dort zum letzten Mal mit seiner legendären Band Black Sabbath auf der Bühne. Osbourne wurde 76 Jahre alt.

"Ozzys Einfluss auf die Unterhaltungs- und Kulturwelt war tiefgreifend und unbestreitbar, und sein Vermächtnis wird weiterleben", schrieb Aston Villa: "Die Gedanken aller bei Aston Villa sind in dieser schweren Zeit bei seiner Frau Sharon, seiner Familie, seinen Freunden und seinen unzähligen Fans. Ruhe in Frieden, Ozzy."