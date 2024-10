"Schade, schon vorbei": Popps Abschied vergeht im Flug

Die letzte Viertelstunde im DFB-Trikot verflog für ihren Geschmack ein wenig zu schnell, ihren 145. und letzten Einsatz für die Nationalmannschaft genoss Alexandra Popp dennoch in vollen Zügen. Kurz vor der Auswechslung beim 1:2 (1:1) gegen Australien in Duisburg habe sie "schade, schon vorbei" gedacht, aber: "Es war abgesprochen und klar, dass es hier nicht um die Verabschiedung geht. Es ist noch immer ein Testspiel."

Dies sah auch Bundestrainer Christian Wück so. "Es ist für mich einfach unheimlich wichtig, dass ich Spielerinnen austeste, das war von Anfang an die Gesprächsgrundlage mit Alex", sagte er: "Ich habe nur vier Freundschaftsspiele. Und das war auch für sie überhaupt kein Thema, die paar Minuten dieses Gefühl nochmal zu bekommen. Von daher war alles absolut einverständlich."

Als Popp in der 15. Minute vom Platz ging, führte Deutschland noch. "Dadurch, dass wir recht gut ins Spiel gestartet sind", sei es "klar", dass "man dann gerne weiterspielen" wolle: "Es ist ja nicht so, als hätte ich keinen Spaß am Fußball. Wenn das der Fall wäre, müsste ich auch im Verein aufhören, aber es ist ja nicht der Fall", sagte sie.

Doch die 33-Jährige betonte auch, dass sie "im Reinen" mit ihrer Entscheidung sei. Der Zeitpunkt sei "der richtige", sagte Popp und ergänzte, sie freue sich darauf, die weitere Entwicklung der Mannschaft aus ihrer nun neuen Perspektive zu verfolgen.