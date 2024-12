"Sehen uns bald wieder": Bove plant Rückkehr auf den Platz

Nur wenige Tage nach dem Erhalt eines provisorisch implantierten Defibrillators hat der italienische Fußballprofi Edoardo Bove angekündigt, auf den Platz zurückkehren zu wollen. "Wir sehen uns bald wieder... Auf dem Spielfeld!", schrieb der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler des italienischen Erstligisten AC Florenz am Montag in einem emotionalen Statement auf Instagram. Vor rund zwei Wochen war Bove, Teamkollege von Nationalspieler Robin Gosens, in einem Ligaspiel zusammengebrochen.

Zudem zeigte sich Bove dankbar für die Unterstützung, die er während seines anschließenden Klinikaufenthalts erfahren hatte. "Die Zuneigung, die mir entgegengebracht wurde, die Wärme der Fans, die Unterstützung von Mitspielern und Gegnern, die Verbundenheit der ganzen Fußballwelt war etwas, das mir unglaubliche Kraft und Mut gegeben hat", schrieb er.

In Italien dürfte Bove im Falle einer dauerhaften Implantierung eines Defibrillators aufgrund der strengen Gesundheitsvorschriften in der Serie A seine Profi-Laufbahn allerdings nicht fortsetzen. Stattdessen müsste er in einer ausländischen Liga mit weniger strengen Vorgaben nach einem neuen Verein suchen. Bis zu einer endgültigen Klärung ist die Fiorentina bis zum 30. Juni zur Zahlung von Boves Gehalt verpflichtet.

Einen ähnlichen Fall hatte vor mehr als drei Jahren gegeben. Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen hatte sich nach einem Herzstillstand während eines Spiels bei der EM-Endrunde 2021 einen Defibrillator einsetzen lassen müssen, sein damaliger Vertrag mit Inter Mailand musste daraufhin vorzeitig aufgelöst werden. Mittlerweile läuft der 32-Jährige für den englischen Rekordmeister Manchester United auf.