"Sir Gareth": Southgate wird zum Ritter geschlagen

Besondere Auszeichnung für Gareth Southgate: Der ehemalige englische Fußball-Nationaltrainer wird zum Ritter geschlagen. Das geht aus der Liste der Neujahrsehrungen des britischen Königshauses hervor. Demnach wird sich der 54-Jährige, der die "Three Lions" von 2016 bis zum Ende der EM 2024 betreut hatte, in naher Zukunft "Sir Gareth" nennen dürfen.

"Es war mir eine große Ehre, mein Land 20 Jahre lang als Spieler und Manager zu vertreten und fast 40 Jahre lang Teil des Spiels zu sein, das ich liebe", schrieb Southgate am letzten Tag des Jahres bei LinkedIn: "Ein besonderes Dankeschön geht an meine Familie für ihre ständige Liebe und Ermutigung, auch wenn ich zugeben muss, dass sie mir klar gemacht hat, dass die Titel, die ich zu Hause habe, unverändert bleiben werden."

Als Nachfolger von Sam Allardyce hatte der frühere Nationalspieler Southgate England vor acht Jahren im September übernommen, bei der Weltmeisterschaft in Russland schaffte er es auf Anhieb mit seinem Team ins Halbfinale (1:2 nach Verlängerung gegen Kroatien). Bei der EM drei Jahre später führte er England sogar bis ins Endspiel von Wembley, dort unterlag das Mutterland des Fußballs aber auf dramatische Art und Weise Italien im Elfmeterschießen.

Nach dem Viertelfinal-Aus bei der WM 2022 in Katar gegen Frankreich (1:2) folgte in diesem Sommer bei der EM in Deutschland wieder der Sprung ins Finale. Doch auch hier zog England gegen Spanien (1:2) den Kürzeren. Im Anschluss gab Southgate seinen Abschied bekannt, nach einer Übergangsphase mit Interimstrainer Lee Carsley übernimmt nun Thomas Tuchel zum 1. Januar.

Southgate ist der vierte ehemalige englische Nationaltrainer, der in den Ritterstand erhoben wird. Zuvor waren bereits Alf Ramsey, Weltmeister-Coach von 1966, Walter Winterbottom und Bobby Robson geehrt worden.