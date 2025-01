"Snow Joke": Witzbold Neville im Schaufel-Einsatz

Die früheren englischen Fußball-Nationalspieler Gary Neville und Jamie Carragher haben mit ihrem Einsatz als Schneeräumdienst für einen kleinen Internethit gesorgt. Witzbold Neville versuchte vor dem Derby zwischen Carraghers Ex-Klub FC Liverpool und seiner alten Liebe Manchester United (2:2) eine Spielabsage herbeizuführen, indem er lachend Schnee vom Spielfeldrand zurück auf den Platz schaufelte. Dort stand sein TV-Expertenkollege Carragher und mühte sich, das Grün wieder zu freizuräumen.

Der TV-Sender Sky teilte ein Video der Szene im Netz und löste damit zahlreiche Kommentare von Fans aus. "Komm schon, Gary, glaub' mehr an uns!", schrieb ein Anhänger der Red Devils etwa. Die Boulevardzeitung The Sun berichtete wortspielend vom "Snow Joke" an der Anfield Road. Dort holte United nach zuletzt vier Pflichtspielniederlagen in Serie überraschend einen Punkt beim souveränen Tabellenführer der Premier League.