"Tank voll": Bayer und Freiburg wollen ins Viertelfinale

Anzeige

Mittelfeldleader Granit Xhaka vom Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen hat die finale Phase der Saison eingeläutet. "Im Endspurt zählt die ganze Mannschaft. Jeder muss den Tank ganz voll haben. Jedes Spiel ist ein Finalspiel", sagte der Schweizer Rekordnationalspieler mit Blick auf die kommenden Aufgaben und englischen Wochen.

Zuerst wartet auf seine Mannschaft am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen Qarabag Agdam das wichtige Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League, der Fußball-Zwerg aus Aserbaidschan soll bloß nicht zum Stimmungskiller werden. Nicht so wie in Halbzeit eins des Hinspiels. Vergangene Woche lag Bayer auf der stressigen Auswärtsreise nach Baku zur Pause verdient mit 0:2 hinten - kam aber zurück und rettete in letzter Minute das 2:2.

"Wenn jemand kein Selbstvertrauen hat nach dieser Saison, dann ist er in der falschen Sportart. Wenn du über 30 Spiele ungeschlagen bist, hat so eine Halbzeit wenig mit Vertrauen zu tun", sagte Xhaka, angesprochen auf die wohl schlechtesten 45 Minuten der bisherigen Fabel-Saison. "Es gibt Momente, wo es weniger gut läuft. Die Kunst ist es zurückzukommen, positiv zu bleiben."

Schon in der Gruppenphase hatten sich beide Teams zweimal getroffen. In Baku gab es ein knappes 1:0 für das Team von Trainer Xabi Alonso, in der heimischen BayArena schickte die Werkself die Gäste mit 5:1 nach Hause. Klare Vorzeichen auch diesmal? "Wir wissen, was wir hier für ein Spiel gemacht haben. Aber K.o.-Phase ist nochmal etwas anderes. Cool bleiben, konzentriert bleiben und dann hoffentlich eine Runde weiterkommen", sagte Xhaka.

Erstmals ins Viertelfinale eines europäischen Wettbewerbs will der SC Freiburg - trotz des 1:0-Siegs im Hinspiel warnt Trainer Christian Streich. Die Qualität von West Ham United sei "brutal. Aber unsere Mannschaft hat einen großen Charakter", sagte der 58-Jährige, der mit seiner Mannschaft Klub-Geschichte schreiben kann. "Wir haben so viele Spieler mit einer großen Kompetenz. Da bin ich sehr glücklich und freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel."

Nach dem Trip nach London kommt am Wochenende der Tabellenführer aus Leverkusen in den Breisgau. Doch erst einmal heißt es Europapokal. "Das nächste Spiel ist immer das Wichtigste", sagte Alonso. Seinen Spielern will die Puste im Kampf um drei Titel einfach nicht ausgehen. "Mein Tank ist noch voll. Und wenn er leer ist, haben wir andere Spieler mit hoher Qualität", sagte Xhaka.