"The Next Episode": Snoop Dogg steigt bei Swansea City ein

Rap-Superstar Snoop Dogg ist als Miteigentümer und Investor beim walisischen Fußballklub Swansea City eingestiegen. Am Donnerstagabend gab der Verein aus der Championship, der zweiten englischen Liga, die nächste prominente Zusammenarbeit bekannt. Denn: Im April war bereits der Einstieg Kroatiens Fußball-Ikone Luka Modric (AC Mailand) bei den "Swans" verkündet worden.

"Die Geschichte des Vereins und der Region hat mich wirklich angesprochen. Dies ist eine stolze Stadt und ein stolzer Verein der Arbeiterklasse", sagte Snoop Dogg. Der 53-Jährige hatte bereits am Samstag bei der Trikot-Präsentation von Swansea eine Rolle gespielt.

Der Rapper engagiere "sich leidenschaftlich für dieses Projekt und hilft uns dabei, den Bekanntheitsgrad des Vereins bei einem möglichst breiten Publikum zu erhöhen", sagte Tom Gorringe, CEO von Swansea City.

Laut der Mitteilung hoffe die Eigentümer-Gruppe zudem, "dass sein Engagement uns dabei helfen wird, ein möglichst konkurrenzfähiges Team auf das Spielfeld zu schicken". Die Eigentümer bezeichneten den Einstieg als "The Next Episode" - in Anlehnung an einen der größten Hits des Rappers.

Wie hoch das Investment von Snoop Dogg ausfällt, ist wie bei Modric unklar. Der US-Amerikaner ist laut eigener Aussage ein großer Sport-Fan. Er sorgte im Vorjahr als Fackelträger und Sonderkorrespondent für den mächtigen US-Sender NBC für Aufsehen bei den Olympischen Spielen in Paris.