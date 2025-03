"Unglaublich": Zocker Woltemade begeistert - und empfiehlt sich

Sein schönstes Tor? Bei dieser Frage musste Nick Woltemade nicht lange überlegen. "Definitiv das erste", sagte der Stürmer nach seinem Dreierpack für die deutsche U21-Nationalmannschaft beim 3:1 (1:1) am Dienstagabend in Darmstadt gegen Spanien. "Es freut mich als Zocker umso mehr, dass ich den Ball erst durch die Beine schiebe und ihn dann reinchippe", freute sich Woltemade über seinen spektakulären Treffer nach nur drei Minuten.

"Ich habe in den letzten Wochen einige gute Spiele gemacht, aber drei Tore in einem Profispiel hatte ich noch nicht. Unglaublich", sagte er bei Sat.1. Weil der 1,98 m große Hüne in der 56. Minute aus kurzer Distanz und in der 79. Minute per Kopf noch nachlegte, erlebten er und die DFB-Auswahl einen "wirklich perfekten Abend. Es war glaube ich unser bestes Spiel in den zwei Jahren, in denen wir jetzt zusammen sind", frohlockte der Matchwinner.

Auch Cheftrainer Antonio Di Salvo wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte, dass der letzte Test vor der EM in der Slowakei (11. bis 28. Juni) erfolgreich gestaltet wurde: "Nick hat mir mega Spaß gemacht, genauso wie jeder andere in der Mannschaft", hob der 45-Jährige aber auch die Teamleistung hervor. Und doch kam er um ein Extralob für Woltemade nicht herum: "Ich glaube, es ist sehr selten, dass ein zwei-Meter-Mann so ein feines Füßchen hat, so dribbelstark ist."

Das soll Woltemade bei der EM erneut beweisen - und davor in der Nations League für die A-Mannschaft? Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte auf eine Berufung von Woltemade zuletzt verzichtet, doch der Angreifer sagte bei Sat.1 nach dem Spiel gegen Spanien mit einem Augenzwinkern: "Ich glaube, Nations League und Europameisterschaft überschneiden sich nicht. Das wäre möglich. Ich habe noch genug Power dafür."