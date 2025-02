"Urlaub" für Hummels: Ranieri schont den Abwehrchef erneut

Routinier Mats Hummels erhält bei der AS Rom die nächste Verschnaufpause. Der 36-Jährige ist für das Auswärtsspiel am Sonntag (12.30 Uhr/DAZN) beim Abstiegskandidaten FC Venedig nicht Teil des Kaders, das gab Trainer Claudio Ranieri bereits im Vorfeld bekannt. Neben Hummels soll auch Mittelfeldspieler Leandro Paredes pausieren.

"Ich habe ihnen einen Tag frei gegeben", sagte Ranieri, "nicht, weil sie schlecht gespielt haben, sondern weil sie regenerieren müssen. Sie haben unter Daniele De Rossi und Ivan Juric wenig gespielt, aber unter mir haben sie viel gespielt. Sie können diese Intensität nach allem, was sie gegeben haben, nicht bewältigen. Es bringt mehr, die Akkus aufzuladen, Zeit mit der Familie zu verbringen."

Hummels, Weltmeister von 2014, war im Sommer nach dem Ende seines Vertrags bei Borussia Dortmund nach Rom gekommen. Ranieri ist nach De Rossi und Juric bereits der dritte Roma-Trainer in dieser Saison, erst unter ihm gehört Hummels zum Stammpersonal. Der Deutsche wurde von der italienischen Presse und auch von Ranieri immer wieder ausgiebig gelobt, die Belastungssteuerung ist nun aber offenbar ein wichtiges Thema.

Schon in den vergangenen beiden Ligaspielen bei Udinese Calcio und gegen die SSC Neapel kam Hummels nicht zum Einsatz. Unter der Woche stand er dann aber in Europa League und Coppa Italia jeweils in der Startelf.