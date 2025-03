"Wie in besten Zeiten": Gosens schießt Florenz aus der Krise

Drei Wochen vor den Nations-League-Duellen der DFB-Elf mit Italien hat Fußball-Nationalspieler Robin Gosens (30) in seiner Wahlheimat weiter auf sich aufmerksam gemacht. Der Linksverteidiger wurde nach dem 1:0 der AC Florenz in der Serie A gegen US Lecce am Freitagabend als Spieler des Spiels ausgezeichnet - und nicht nur wegen seines Siegtreffers von der Presse gelobt.

"Gosens findet seine alte Rolle wieder und spielt wie zu seinen besten Zeiten bei Atalanta Bergamo. Abgesehen vom Treffer ist er der beste aller Spieler", schrieb Corriere dello Sport. Die Gazzetta dello Sport resümierte: "Gosens schießt AC Florenz aus der Krise. Sein Tor ist wie Gold für einen Klub, der sich neu finden muss."

Gosens war im Sommer von Union Berlin auf Leihbasis nach Italien gewechselt, wo er zuvor seine Karriere-Highlights erlebt hatte. In Bergamo wurde der gebürtige Emmericher zum Nationalspieler, ehe er über Inter Mailand nach Berlin und damit erstmals in die Bundesliga kam. Dort geriet Gosens außer Tritt, Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtete für die Heim-EM auf ihn. Erst im Herbst 2024 kehrte Gosens in die DFB-Auswahl zurück.

Am 20. und 23. März geht es in Mailand und Dortmund für Deutschland und Italien um den Einzug ins Finalturnier der Nations League (4. bis 8. Juni). Wer sich in den Viertelfinal-Duellen durchsetzt, darf das Final Four auch ausrichten.