"Wird alles andere als langweilig": Kruse neuer RTL-Experte

Neuer Job für Max Kruse: Der frühere Fußball-Nationalspieler tritt ab September als TV-Experte für RTL vor die Kamera. Das teilte der Kölner Sender am Montag mit. "Ich freue mich riesig, ab sofort Teil der RTL- und Nitro-Familie zu sein und euch als Experte im Europapokal und im Topspiel der 2. Bundesliga meine ganz eigene Sicht auf das Spiel mitzugeben", sagte Kruse: "Ich brenne nach wie vor für den Fußball – ab sofort auch mit TV-Mikrofon in der Hand."

Kruse ergänzt bei RTL das Expertenteam um die früheren Profis Felix Kroos und Patrick Helmes, sein Debüt gibt er am 25. September in der Europapokal-Spieltagsshow "Matchday". "Eines kann ich euch auf jeden Fall versprechen: Es wird alles andere als langweilig. Es wird nämlich ehrlich, es wird direkt", sagte der 37-Jährige.

"Max Kruse ist ein echter Typ. Meinungsstark, unkonventionell, authentisch", sagte RTL-Sportchef Frank Robens: "Mit klarer Kante, Humor und tiefem Fußballverständnis bringt er genau die Mischung mit, die unsere Berichterstattung bereichert."

Kurz nach seinem Aus beim Zweitligisten SC Paderborn hatte Kruse 2023 das Ende seiner Profikarriere bekannt gegeben. Derzeit spielt er in der Berliner Kreisliga für die zweite Mannschaft des BSV Al-Dersimspor. Im Juni gab er sein Debüt beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.