"Wollen mich nicht": Messi-Bodyguard vom Spielfeld verbannt

Durch seine beherzten Sprints entwickelte sich Yassine Cheuko zum Social-Media-Star, künftig darf der Bodyguard von Lionel Messi aber wohl nicht mehr bei den Partien von Inter Miami an der Seitenlinie stehen. In einem Gespräch mit der Plattform House of Highlights teilte Cheuko mit, dass die US-Liga MLS ihm den Zugang zum Spielfeld verwehrt habe. "Sie wollen mich nicht mehr auf dem Feld", sagte er, ohne den Grund zu nennen.