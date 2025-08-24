Rangers: Schlechtester Start seit 36 Jahren

Der schottische Fußball-Rekordmeister Glasgow Rangers hat den schlechtesten Saisonstart seit 36 Jahren hingelegt. Die Mannschaft des neuen Teammanagers Russell Martin kam am Sonntag beim FC St. Mirren nur zu einem 1:1 (0:1) und wartet nach dem dritten Unentschieden nach dem dritten Spieltag noch auf den ersten Sieg.

Von seinen ersten neun Spielen gewann Martin nur drei - schlechter ist noch nie ein Teammanager bei den Rangers gestartet. Am kommenden Sonntag erwarten die Rangers den Erzrivalen Celtic Glasgow zum Derby. Der Titelverteidiger liegt mit neun Punkten nach drei Spielen an der Tabellenspitze. Die Rangers und Celtic sind mit jeweils 55 Titeln gemeinsam Rekordchampion in Schottland.