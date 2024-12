Ranieri schwärmt von "Monument" Hummels: "Ist unverzichtbar"

Claudio Ranieri schwärmt weiter von Rio-Weltmeister Mats Hummels. Bei einer Pressekonferenz vor dem Serie-A-Spiel gegen Parma Calcio bezeichnete der Trainer von AS Rom seinen erfahrenen Innenverteidiger Hummels als "Monument", was Technik und Führungsqualitäten anbelange. Der 73-jährige Ranieri hatte erst im November das Traineramt in Italiens Hauptstadt übernommen und auch bei Hummels für einen Neustart gesorgt.

"Hummels ist für mich unverzichtbar, er ist ein Monument. Es ist nicht so, dass man zufällig eine Führungspersönlichkeit wird", sagte Ranieri: "Ich verlange immer das Maximum von meinen Spielern, angefangen bei Charakter und Entschlossenheit." Hummels, der am Freitag nach einer Gruppe wieder mit der Mannschaft trainierte, könne gegen Parma am Sonntag (12.30) zum Einsatz kommen.

Hummels hatte einen schwierigen Start bei der AS Rom. Ranieris Vorgänger Ivan Juric hatte ihn lediglich ein einziges Mal eingesetzt: Beim 1:5 in Florenz, wo dem früheren Bayern- und BVB-Star auch noch ein Eigentor unterlief. Doch Ranieri, bereits der dritte Trainer der Roma in dieser Saison, setzt stark auf Hummels. Der Vertrag des 36-Jährigen in Rom läuft noch bis Ende Juni, doch laut Gazzetta dello Sport könnte es zu einer Verlängerung kommen.