Rassimus-Vorwürfe überschatten Regionalliga-Derby

In der Regionalliga West ist es beim Duell zwischen Fortuna Köln und der U23 von Fortuna Düsseldorf (3:2) offenbar zu einem rassistischen Vorfall gekommen. Nach Angaben der Gäste sei ein Düsseldorfer Spieler von einem Kölner Akteur während der Partie am Samstag "mehrfach rassistisch beleidigt" worden.

Der Betroffene sei "erschüttert" gewesen und habe das Spiel nicht fortsetzen können, schrieben die Düsseldorfer in einem Statement in den Sozialen Medien und verurteilten den Vorfall: "Was unser Spieler erleben musste, ist durch nichts zu rechtfertigen. Unsere Haltung ist klar: Null Toleranz gegenüber Rassismus – immer und überall."

Laut einer Mitteilung der Kölner beziehen sich die Vorwürfe auf Haider Al-Azzawe, der Mechak Quiala Tito beleidigt haben soll. "Das werden wir innerhalb der Mannschaft besprechen. Ich kenne Haider Al-Azzawe seit gefühlt zehn Jahren, er hat mir versichert, er hat nichts gesagt, was auch nur annähernd in diese Richtung geht. In erster Instanz schenke ich dem erstmal Glauben", sagte Kölns Trainer Matthias Mink und ergänzte: "Wir verabscheuen jegliche Form rassistischer Äußerungen und alles, was mit Ausländerfeindlichkeit zu tun hat."