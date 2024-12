Real Madrid: Schiedsrichterkritik über eigene Vereinskanäle

Der spanische Fußballmeister Real Madrid hat nach dem Remis bei Rayo Vallecano erneut über die eigenen Kommunikationskanäle harsche Schiedsrichterkritik geübt. "3:3: Eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung verhindert den Sieg von Real Madrid", lautet die Überschrift des Spielberichts auf der vereinseigenen Homepage. Ursächlich für den Groll war eine Szene in der zweiten Halbzeit, in der Vinicius Junior von Gegenspieler Abdul Mumin vermeintlich elfmeterreif gefoult worden war.

"In der 75. Minute kam es zur umstrittensten Szene des Abends", heißt es im Detail im Spielbericht: "Vini Jr. wurde im Strafraum klar von Mumin zu Fall gebracht, doch Martinez Munuera gab keinen Elfmeter, und auch der VAR unter der Leitung von Gonzales Fuertes griff nicht ein." Nach Ansicht der TV-Bilder sah "der Elfmeter für mich sehr klar aus", sagte Trainer Carlo Ancelotti in der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Real hatte in dieser Saison bereits häufig die Leistung der Schiedsrichter kritisiert und regelmäßig Videos auf dem vereinseigenen Fernsehsender Real Madrid TV ausgestrahlt, in denen die Fehler der Schiedsrichter aufgezeigt wurden. Gegen Vallecano hatten Fede Valverde (39.), Jude Bellingham (45.) und Rodrygo (56.) ein frühes 0:2 zwischenzeitlich gedreht, ehe Isi (64.) für den Außenseiter noch zum Endstand traf.

Nun geht es für die Madrilenen erstmal auf weite Reise. Am Mittwoch steht im Lusail-Stadion in Katar gegen den mexikanischen Klub CF Pachuca das Finale um den Interkontinental-Pokal an. Trotz langer Verletztenliste ist Ancelotti guter Dinge. "Die Unentschieden gegen Mallorca und Las Palmas haben mich nervös gemacht, aber das hier nicht", sagte der Trainer: "Ich dachte, es würde sehr schwierig für uns werden, die Balance und die Einstellung (in dieser Saison) zu finden, aber wir haben sie mittlerweile gefunden."