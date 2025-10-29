Real Madrid: Weltmeister nennt Vinicius Jr. "unerträglich"

Bei den turbulenten Auseinandersetzungen beider Mannschaften war Vini intensiv beteiligt. Musste teilweise von Madrid-Mitarbeitern zurückgehalten werden. Durch den Sieg thront Madrid mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Dennoch reden alle von dem respektlosen Verhalten des Offensiv-Künstlers.

Der 25-Jährige verschwand zunächst direkt in die Katakomben, ließ sich gar nicht beruhigen. Zum Ende der Partie war er wieder zugegen und fiel wieder negativ auf.

Zum Unmut des Superstars. Er pöbelte gegen alles und jeden. Drohte mit den Worten "Ich verlasse das Team" mit seinem Abgang und machte seine Wahrnehmung klar: "Immer ich". Die Auswechslung dauerte lange, alle seine Mitspieler schauten verdutzt, Experte Sami Khedira nannte den Vorgang "voller negativer Energie, was auch das Team runterzieht".

Obwohl Real Madrid den Clasico gegen den FC Barcelona gewann, steht Vinicius Jr. im Fokus. Beim 2:1-Erfolg der "Königlichen" wurde der Brasilianer frühzeitig von Trainer Xabi Alonso ausgewechselt.

Real Madrid: Weltmeister Dugarry kritisiert Vinicius Jr.

Christophe Dugarry war selbst mal Stürmer. Der französische Ex-Weltmeister spielte 1997/98 für den FC Barcelona. Bei "RMC Sport" kritisierte er den Superstar der Madrilenen scharf: "Ich mochte Mbappes Spiel, ich mochte seine Einstellung, ich mochte sein Verhalten. Im Gegensatz zu Vinicius, der einfach unerträglich ist. Er jammert ständig, er beschwert sich ständig beim Schiedsrichter, bei den Gegnern, und sobald er etwas Gutes macht, obwohl er zuvor viermal (in Clasicos) verloren hat, hält er eine Rede vor dem Publikum, als wäre er in einer Arena. Er ist unerträglich, er beleidigt seinen Trainer, sagt 'Das war's!' Man kann enttäuscht sein, wenn man mit gesenktem Kopf und murrend vom Platz geht, aber das geht zu weit."

Dugarry ergänzt: "Hast du dich jemals gefragt, ob der Trainer dich nicht aufstellt, weil deine Leistungen nicht auf dem Niveau des Spiels sind? Ist das die Reaktion, die du ihm gibst? Er nervt mich. Er jammert ständig. Er weint ständig. Er verlangt ständig etwas."

Dugarry zieht das vernichtende Fazit in der Sendung: "Hau ab, Mann, hau ab! Deine Leistungen sind nicht gut genug. Er ist noch weit von seinem Niveau der letzten Saisons entfernt. Er muss sich neu orientieren. Er ist ein zukünftiger Ballon d'Or-Gewinner, ein Anführer Brasiliens, einer der besten Spieler von Real Madrid. Er muss etwas anderes zeigen, wenn er auf dem gleichen Niveau bleiben will. Florentino Perez wird ihn loswerden wollen."

In 13 Pflichtspielen in dieser Saison erzielte Vini bislang fünf Tore und gab vier Vorlagen. Zum Vergleich: Kylian Mbappe traf in 13 Partien 16 Mal. Und hat dabei zwei Vorbereitungen.