FC Bayern feiert 13. Sieg in Folge und stellt Europarekord ein
- Aktualisiert: 28.10.2025
- 08:57 Uhr
- SID
Der FC Bayern München ist weiterhin nicht zu stoppen. Beim Bundesliga-Tabellenletzten Borussia Mönchengladbach sorgen die Münchner sogar für europäische Fußball-Geschichte.
Vincent Kompany klatschte zufrieden in die Hände, seine Spieler feierten den eingestellten Europarekord im strömenden Regen mit den Fans. Durch das 3:0 (0:0) des FC Bayern München nach langer Überzahl beim Tabellenletzten Borussia Mönchengladbach baute der deutsche Rekordmeister seine imposante Siegesserie aus - 13 Erfolge zum Saisonstart waren in Europas Topligen zuvor einzig der AC Mailand (1992/93) gelungen.
"Die Mannschaft hat es mir leicht gemacht", sagte Torhüter Jonas Urbig bei "Sky": "Wir mussten den Gegner müde spielen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns mit den Toren belohnt."
Bei der Borussia, die nach einer Roten Karte nach Videobeweis gegen Jens Castrop (19.) früh mit einem Mann weniger spielte, trafen Joshua Kimmich (64.), Raphael Guerreiro (69.) und Shootingstar Lennart Karl mit seinem nächsten Traumtor (81.) für die Gäste. Mit den nächsten drei Punkten feierten die Münchner damit eine gelungene Generalprobe für das DFB-Pokalspiel am Mittwoch (ab 20:45 Uhr im Livestream auf Joyn) beim 1. FC Köln.
Auf der Gegenseite setzte sich für die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski, für die Kevin Stöger einen Foulelfmeter an den Pfosten schoss (75.), trotz kämpferisch starker Leistung der schwache Saisonstart fort: Nie zuvor hatte der Traditionsverein nach acht Spieltagen keinen Sieg auf dem Konto. Die nächste Chance auf den ersten Dreier in der Liga bietet sich dem Schlusslicht am nächsten Spieltag beim FC St. Pauli, zuvor geht es noch am Dienstag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) im Pokal gegen Zweitligist Karlsruher SC.
Kompany änderte seine erste Elf im Vergleich zum 4:0 in der Champions League gegen den FC Brügge auf gleich sechs Positionen. Urbig stand dabei wie angekündigt im Tor der Gäste, um Spielpraxis für das Spiel in Köln zu sammeln. Stammkeeper Manuel Neuer fehlt dann gesperrt.
Auch Stau kann Bayern nicht stoppen
Auf der Fahrt zum Borussia-Park wurden die Bayern erstmal ausgebremst. Weil der Meister im Stau stand, begann die Partie mit 15 Minuten Verspätung. Auf dem Platz drückten die Münchner dann aber sofort aufs Tempo - Luis Díaz vergab gleich in der ersten Minute die Mega-Chance zur frühen Führung.
Die Gladbacher standen nach der ersten Unsicherheit gut, warfen sich in jeden Zweikampf. Gegen Díaz kam Castrop dann aber zu spät und traf seinen Gegenspieler mit der offenen Sohle. Schiedsrichter Sascha Stegemann zeigte zunächst die Gelbe Karte, nach VAR-Check schickte er den Gladbacher runter.
Mit einem Mann mehr fand die Offensive des Meister lange keine Lösungen gegen die nun noch tiefer stehenden Gladbacher. Erst kurz vor der Pause kam Harry Kane in guter Position zum Abschluss, der Torjäger traf den Ball aber nicht richtig (42.). Wenige Minuten später scheiterte Tom Bischof mit seinem Versuch aus der Distanz (45.).
Die Bayern starteten in Durchgang zwei mit Schwung, Michael Olise vergab in den ersten fünf Minuten nach der Pause aber gleich mehrfach. Der Meister drückte nun aber durchgehend, Kimmich sorgte für das erlösende 1:0. Der Bann war gebrochen, kurz darauf erhöhte Guerreiro. Stöger vergab vom Punkt die Chance auf den Anschlusstreffer, der eingewechselte Karl traf anschließend traumhaft.