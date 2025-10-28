Anzeige
Erstes Interesse

BVB: Borussia Dortmund an Soufiane El-Faouzi vom FC Schalke 04 interessiert

  • Aktualisiert: 28.10.2025
  • 14:13 Uhr
  • Leon Kerninger

Schalke-Youngster Soufiane El-Faouzi spielt mit Schalke eine bislang sensationelle Saison und hat mit seinen bisherigen Leistungen bereits die Interesse der unterschiedlichsten Vereine auf sich gezogen. Einer davon ist der Erzrivale.

Der FC Schalke 04 bekleidet momentan die Spitze der 2. Bundesliga. Die Mannschaft aus Gelsenkirchen gewann acht der bisherigen zehn Saisonspiele und belegt einen Punkt vor Paderborn Platz eins.

Ein Grund für diesen rasanten und fast unerwarteten Aufstieg der Knappen ist auch der Neuzugang Soufiane El-Faouzi. In bisher allen Ligaspielen spielte der 23-Jährige von Beginn an, nur gegen Dresden stand er einmal nicht die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

FC Schalke 04: Berater macht Dortmund erste Ansage

Der rasante Aufstieg des 200.000-Euro-Transfers von Alemannia Aachen ging auch an den deutschen Topvereinen nicht vorbei. So ist nun auch Schalkes Erzrivale Borussia Dortmund über den Namen El-Faouzi gestolpert und hat bereits Interesse beim Berater des 23-Jährigen hinterlegt.

Dieser erteilte dem BVB aber im Interview mit "Sky Sport" eine erste Absage: "Wir kommentieren aber grundsätzlich keine Vereinsnamen. Was man auf jeden Fall sagen kann: Soufiane würde nichts machen, was sich für einen Schalker nicht richtig anfühlt. Er fühlt sich auf Schalke total wohl - und ist gerade erst gekommen."

Es bleibt also spannend, wie die Reise des neuen Shootingstars der Schalker weitergeht. Wenn seine Form konstant bis zum Wintertransferfenster oder der Sommerphase 2026 bleibt, dann könnten sich die Interessenten noch vermehren.

