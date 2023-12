Realist Klopp über Verletzungspech: "Wir brauchen Glück"

Anzeige

Teammanager Jürgen Klopp begegnet dem Verletzungspech des FC Liverpool nach dem jüngsten und kuriosen Ausfall von Defensivspieler Konstantinos Tsimikas mit Realismus. "Wir alle wissen, dass wir in solchen Momenten Glück brauchen, um durchzukommen", sagte Klopp vor dem Premier-League-Duell am "Boxing Day" beim FC Burnley.

Die Verletzung von Tsimikas, der am Samstag im Topspiel gegen den FC Arsenal (1:1) nach einem Zweikampf an der Seitenlinie mit Klopp kollidiert war und sich das Schlüsselbein brach, verschärft die Situation der Reds auf der linken Außenverteidigerposition. Neben Tsimikas fällt auch Andrew Robertson aus, der Schotte hat sich die Schulter ausgekugelt und wird noch wochenlang fehlen.

"Es ist für uns natürlich sehr schwierig, es ist wirklich schwierig. Man hat manchmal Verletzungen und wir akzeptieren sie alle, aber ein gebrochenes Schlüsselbein ist wirklich schlimm, weil es einfach lange dauert", sagte Klopp mit Blick auf Tsimikas frustriert. Der Coach muss derzeit zudem unter anderem auf Thiago, Alexis Mac Allister und Diogo Jota verzichten.

Für das Duell beim FC Burnley am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) dürfte nun Allzweckwaffe Joe Gomez auf die linke Abwehrseite rücken, der Engländer spielte in dieser Saison bereits als Innen- und Rechtsverteidiger für den LFC. "Wir müssen jetzt sicherstellen, dass wir Joey in Watte packen und dafür sorgen, dass er für das Spiel bereit ist", sagte Klopp plump.